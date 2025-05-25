Abramoviç’in lüks yatına siber saldırı

Uluslararası deniz trafiğini izleyen MarineTraffic verilerine göre, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, (DPRK) bayraklı bir gemi, 6 Mayıs'ta Sarı Deniz'de seyrederken otomatik tanımlama sistemine (AIS) Rus milyarder Roman Abramoviç'in lüks yatı Eclipse'in bilgilerini girdi. Oysa o tarihlerde lüks yat Marmaris'te demirliydi.

YAPTIRIMLAR DELİNİYOR

Geminin, 8 Mayıs'ta Kuzey Kore kömürünün ana varış limanlarından biri olarak bilinen Çin'in Yantai Limanı'na ulaştığı ve burada yük boşalttığı belirtildi. Gemi, AIS sistemi üzerinden Abramoviç'in uzun süredir Marmaris Limanı'nda bulunan ve dünyanın en büyük yatlarından biri olan 162 metrelik Eclipse yatıymış gibi sinyal verdi.

Rus oligark Roman Abramoviç'in 1.2 milyar dolarlık yatının sinyal bilgileri, siber korsanlar tarafından ele geçirilerek, uluslararası sularda yük gemilerinde kullanıldı.

Deniz güvenliği uzmanları, bunun Kuzey Kore tarafından kendilerine uygulanan ticari yaptırımları ve uluslararası sulardaki gemi taşımacılığına konan ambargoları delmek için başvurulan bir yöntem olduğuna dikkat çekti. Çünkü 2006'dan bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla Kuzey Kore'nin kömür ihracatı yasaklanmış durumda. Ancak ülkenin bu yasağı, sahte gemi kimlik bilgileriyle delmeye çalıştığı daha önce de defalarca belgelenmişti.

Güney Kore basınında da yer alan iddialara ve uluslararası deniz trafiğini izleyen MarineTraffic verilerine göre, Kuzey Kore'ye ait gemiler, AIS sistemini manipüle ederek ya kendilerini farklı gemiler gibi gösteriyor ya da konumlarını gizliyor. Son olayda kullanılan bu yöntemin, siber korsanlık kapsamında değerlendirilebileceği belirtiliyor. Denizcilik uzmanları, bu tür kimlik sahtekarlığının sadece kaçakçılığı değil, aynı zamanda küresel deniz güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı. Uzmanlar, Eclipse'in kendisinin değil, sadece kimlik bilgilerinin kopyalandığını belirtiyor. Abramoviç'in yatı o tarihlerde hala Marmaris'te bulunuyordu. Ancak bu olay, süper yatlar gibi yüksek profilli gemilerin kimliklerinin de siber saldırılarla taklit edilebildiğini gösteriyor.

DEĞERİ 1.2 MİLYON DOLAR

Roman Abramoviç, 1,2 milyar dolar değerindeki yatı için tahminlere göre Marmaris'te yıllık 200 bin dolarlık bağlama bedeli ödüyor. Abramoviç, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlaması üzerine sahibi olduğu İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satmak zorunda kalmıştı. Eclipse, Rus milyarderin

Avrupa'daki mal varlıklarının dondurulması üzerine Türkiye'ye gelerek Marmaris'e demirlemişti. Yatın Marmaris'te ne kadar süre daha kalacağı ve bir sonraki rotasının neresi olacağı ise belirsizliğini koruyor.

MİLYARDERLER TEDİRGİN

Dünyanın en büyük ve lüks yatlarından biri olan Eclipse, üst düzey donanımlarıyla dikkat çekiyor. 162,5 metre uzunluğundaki devasa yat, yüzme havuzları, sinema salonları, dalış ekipmanları ve iki mini denizaltıya sahip.Ayrıca iki helikopter pisti, füze savunma sistemi ve lazer tabanlı paparazzi önleme teknolojisi gibi gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılan yat, adeta bir yüzen kale olarak nitelendiriliyor.

Sinyal bilgilerinin kullanıldığı yük gemisinin Çin'deki Yantai Limanı'nda bulunduğu belirlendi.

Rus milyarder Andrei Skoch'un 400 milyon dolar değerindeki 100 metre uzunluğundaki mega yatı "Madame Gu", Amazon milyarderi Jeff Bezos'un yatı "Flying Fox", Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü birçok ismin favorisi olan mega yat "Cloudbreak", Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zenginlerinden biri olan Bill Gates'in lüks yatı "Lana", Ultimate Fighting Championship'in eski CEO'su olan milyarder Lorenzo Fertitta'ya ait "Hodor" ve "Lonian" iki süper lüks yat da Muğla koylarını mesken tutanlar arasında yer alıyor.

"HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

AİS Cihaz Uzmanı Bora Fidan, gemilerde ve teknelerde AİS Klas A ve Klas B diye iki farklı modelde lokasyon bildiren cihazlar olduğunu söyledi. Fidan, her teknenin bilgilerinin bu cihazlara gömülü olduğunu belirterek, "Yani gelip birisi üzerinde tuşlara basarak bilgileri değiştiremez. Mutlaka yetkili servisinin gelip bilgisayarla cihaza bağlanarak bilgilerini değiştirmesi gerekir. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Herkes müdahale edemez. Ya da cihaza illegal şekilde uzaktan erişim ile bağlanıp, sabote edip istedikleri bilgiyi yüklemiş olabilirler. Ben şu ana kadar böyle bir durumla karşılaşmadım. Bu bilgileri alıp başka bir tekneye girmek illegal bir durum" dedi.

"BAŞKA TEKNEYMİŞ GİBİ HAREKET EDİYOR"

YAT Kaptanı Tarık Yılmaz da ticari teknelerde ve gemilerde bulundurulması zorunlu olan AIS cihazlarının hız, konum ve rota gibi bilgileri gösterdiğini ifade etti. Bu cihazların doğru bilgi ile çalışmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, kurulumun genellikle yetkili servisler tarafından yapıldığını belirtti. Bazı durumlarda, kötü niyetli kişi veya kurumların cihaz ayarlarını yasa dışı şekilde değiştirme girişiminde bulunabileceğini belirten Yılmaz, "Bu tür durumlarda yasaklı bir tekne, başka bir tekneye ait bilgileri kullanarak hareket ediyor gibi görünebilir. Bu açıkça yasa dışı bir işlemdir. Dünya çapında tanınan ünlü kişilere ait yatlar söz konusu olduğunda, bazıları bu yöntemle fark edilmeden seyahat edebileceklerini düşünmüş olabilir" diye konuştu.