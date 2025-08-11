Ege deprem alarmı veriyor: Uzman isimden Manisa, Muğla, Aydın için risk uyarısı

"ZAMANINI SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Depremin tetiklenebilmesi için fayın "depreme hazır" olması gerektiğini belirten Bektaş, bu durumun ölçülmesinin kolay olmadığını ifade etti. Alaşehir depreminden bir yıl sonra Gediz'de deprem olmasını örnek vererek, stres transferinin kimi zaman saatler içinde, kimi zaman yıllar içinde deprem üretebileceğini söyledi.

OLASI YENİ RİSK ALANLARI

Bektaş, Uşak bloğunun batısında (Akhisar, Manisa) ve güneyinde (Muğla, Aydın) depremsellik potansiyelinin yüksek olduğunu, özellikle Muğla'nın Girit-Rodos fay sistemi nedeniyle sürekli stres altında olduğunu belirtti. Ancak bu depremlerin ne zaman olacağının bilinemeyeceğini yineledi.