Ege deprem alarmı veriyor: Uzman isimden Manisa, Muğla, Aydın için risk uyarısı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının sürpriz olmadığını söyledi. Güney Ege'den bölgeye sürekli stres transferi yaşandığını vurgulayan Bektaş, 1969'dan bu yana Uşak bloğu üzerinde 6 ila 7 büyüklüğünde altı büyük depremin meydana geldiğini belirtti. Bu durumu "deprem tümörü" olarak tanımlayan Bektaş, bölgesel genişlemenin süreceğini ifade etti. Özellikle Manisa, Akhisar, Muğla ve Aydın gibi illerin daha yüksek risk taşıdığını söyleyen Bektaş, net bir zaman verilemese de bölgenin yeni depremlere açık olduğunu vurguladı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi ve bölgedeki deprem riskini değerlendirdi.

"BEKLENEN BİR DEPREMDİ"

Bektaş, depremin önceden tahmin edilebilecek nitelikte olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Güney Ege'den, yani Girit-Rodos hattından bölgeye sürekli bir stres transferi vardı. Bu stres transferi, Muğla'dan Uşak'a doğru, güneyden kuzeye ilerleyen 4-5 büyüklüğündeki depremlerle kendini gösteriyordu. Sındırgı depremi, Uşak bloğunun kuzeybatısındaki Simav Fayı civarında meydana geldi. Uşak bloğu, kuzeyden Simav Fayı, güneyden Gediz Fayı ile sınırlı, Ege Bölgesi'nin en büyük aktif deprem bloklarından biridir ve tarihsel olarak sürekli deprem üretmektedir."

1969'DAN BUGÜNE "DEPREM KÜMESİ" OLUŞTU

CNN Türk'te yer alan habere göre, 1969-2025 yılları arasında Uşak bloğu üzerinde 6 ila 7 büyüklüğünde altı büyük deprem meydana geldiğini hatırlatan Bektaş, bu depremlerin karşılıklı faylar arasında stres transferi ile gerçekleştiğini söyledi.

Örnek olarak:

1969 Alaşehir Depremi (Gediz Fayı)

1970 Gediz Depremi (Simav Fayı)

1971 Burdur Depremi

1995 Dinar Depremi

2002 Afyon Depremi

2025 Sındırgı Depremi

Bektaş, bu tabloyu "deprem tümörü" olarak tanımlayarak, 1969'dan bu yana deprem bölgesinin adım adım genişlediğini ve bu genişlemenin süreceğini vurguladı.

"ZAMANINI SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"
Depremin tetiklenebilmesi için fayın "depreme hazır" olması gerektiğini belirten Bektaş, bu durumun ölçülmesinin kolay olmadığını ifade etti. Alaşehir depreminden bir yıl sonra Gediz'de deprem olmasını örnek vererek, stres transferinin kimi zaman saatler içinde, kimi zaman yıllar içinde deprem üretebileceğini söyledi.

OLASI YENİ RİSK ALANLARI
Bektaş, Uşak bloğunun batısında (Akhisar, Manisa) ve güneyinde (Muğla, Aydın) depremsellik potansiyelinin yüksek olduğunu, özellikle Muğla'nın Girit-Rodos fay sistemi nedeniyle sürekli stres altında olduğunu belirtti. Ancak bu depremlerin ne zaman olacağının bilinemeyeceğini yineledi.

SON UYARI
Bektaş, Ege bölgesindeki depremlerin genellikle 6 – 7.2 büyüklüğünde olduğunu hatırlatarak, "Bölge yeni depremlere açıktır. Bu, depreme hazırlık için bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

