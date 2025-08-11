Ege deprem alarmı veriyor: Uzman isimden Manisa, Muğla, Aydın için risk uyarısı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi ve bölgedeki deprem riskini değerlendirdi.
"BEKLENEN BİR DEPREMDİ"
Bektaş, depremin önceden tahmin edilebilecek nitelikte olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Güney Ege'den, yani Girit-Rodos hattından bölgeye sürekli bir stres transferi vardı. Bu stres transferi, Muğla'dan Uşak'a doğru, güneyden kuzeye ilerleyen 4-5 büyüklüğündeki depremlerle kendini gösteriyordu. Sındırgı depremi, Uşak bloğunun kuzeybatısındaki Simav Fayı civarında meydana geldi. Uşak bloğu, kuzeyden Simav Fayı, güneyden Gediz Fayı ile sınırlı, Ege Bölgesi'nin en büyük aktif deprem bloklarından biridir ve tarihsel olarak sürekli deprem üretmektedir."