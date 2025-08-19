Kayıp suyun faturası vatandaşa yansıyor

Ege'de su krizi giderek büyürken, Muğla'da suyun yarısının iletim hatlarında kaybolduğunu açıklayan Başkan Ahmet Aras, fahiş faturalar tartışmasını alevlendirdi. Uzmanlar, büyük kentlerde kayıp-kaçak oranının azaltılmasının acil olduğunu vurguladı. Muğla'da 184 liralık su kullanımı için faturaya 5 bin 472 lira katı atık bedeli yansıtıldı. Toplamda 6 bin 579,03 lira faturayı ödemek zorunda kalan vatandaşlar "Bu nasıl soygun?" diyerek durumu isyan etti. Bir başka aboneye de 123 liralık tüketim için 4 bin 635 liralık fatura çıkarıldı.

Hatların 2011'de dönemin teknolojisiyle yapıldığını, teslim edilen bu hatlarda yapım hataları da bulunduğunu belirten Aras, DSİ ile geçmişte yaşanan hukuki süreçlere karşın bugün ortak ve onaylı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da suyun yarısının iletim sırasında kaybolduğuna dikkati çekerek, büyük bir gayretle bu kayıp kaçağı önlemeye çalıştıklarını söyledi.

KRİZDE YENİ BOYUT

Muğla'da yüksek tutarda gelen su faturası vatandaşların tepkisine neden olmaya devam ediyor. Su fiyatlarına bir de CHP'li Menteşe Belediyesi'nin katı atık toplama ve taşıma bedeli eklenince faturalar iyice kabarıyor. Neredeyse yarısı çeşitli bedellerden oluşan su faturalarına vatandaşlar ve sanayi esnafı isyan etti. Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren bir esnafın faturasında içme suyu ücreti 123,30 lirayken, faturaya Menteşe Belediyesi adına alınan 3 bin 750,84 liralık katı atık toplama ve taşıma ücreti de eklendi.

Diğer kurumların hizmet bedelleri toplamı ve bakanlıklar adına alınan ücretler de eklenince fatura 4 bin 635,96 liraya çıktı. Bir diğer esnafa gelen 6 bin 763,98 liralık faturanın sadece 184,95 lirasını içme suyu ücreti oluştururken, Menteşe Belediyesi'nin katı atık toplama ve taşıma ücreti ise 5 bin 472,30 lira olarak yansıtıldı. Esnaf toplamda 6 bin 579,03 lira fatura ödemek zorunda kaldı.

Faturalara isyan eden Muğlalılar, "Bu kadar da olmaz. Hangi vicdanla bu katı atık toplama bedelini alıyorsunuz? Bu nasıl soygun? Buna insafsızlık, vicdansızlık derler. Buna dur diyecek kimse yok mu?" diyerek isyan etti.

YÜZDE 50 KAYIP-KAÇAK

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'daki altyapı çalışmaları ve MUSKİ yatırımlarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdiği açıklamada, suyun yarısının iletim sırasında kaybolduğunu söyledi. Aras, tabloyu "Yüzde 50 kayıp ve kaçak var ortalamada. O yüzden büyük bir gayretle bu kayıp kaçağı önlemeye çalışıyoruz. Çözüm olarak yeni duktil borular, doğru yataklama ve doğru malzemeyle hatlar baştan sona yenilenecek" diyerek özetledi. Patlakların yol açtığı hasarlara dikkat çeken Aras, "Geçen haftaki patlakta 5 evi su bastı. Arabaların içine kaçtığı, motorların içine kaçtığı, insanların evini su bastığı bu cendereden kurtulacağız" dedi.