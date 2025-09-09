Muğla'da milli basketbolcu İlkan Karaman alkollü sürücü kurbanı olmuştu! Acılı baba konuştu: Sanki daha dün gibi...

İzmir'de yaşayan Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı.
Karaman, eşyalarını Datça'ya taşıdı. Geçen yıl 8 Eylül'de saat 02.30 sıralarında buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı otomobil çarparak ölümüne neden oldu.
Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı. Muayenesinde 1,19 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Önder, tutuklandı.
KAZA ANINDA ALKOLLÜYDÜM
Emre Ali Önder, savcılıktaki ifadesinde evinde yüksek alkol oranına sahip 2 bira içtiğini belirtip, "Sonrasında annemin uyku ilacını almak amacıyla trafiğe çıktım. Araçla Reşadiye Mahallesi'ndeki kavşağa geldiğimde ışıklardan geçeceğim için frene bastım. Frene basmamla birlikte araç kaymaya başladı. Bu nedenle refüje çarptım ve direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride doğru geçtim.
Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip, bizimle ilgilendi. Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar. Kaza anında alkollüydüm. Yaşananlar için üzgünüm" dedi.
SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU
Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturmanın ardından Emre Ali Önder hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede; İstanbul Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi tarafından düzenlenen raporda Önder'in dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile asli derecede kusurlu olduğu, Karaman'ın kusurunun bulunmadığı anlatıldı.
5 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Emre Ali Önder, 10 Ocak'ta Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Önder'in hazır bulunduğu duruşmaya İlkan Karaman'ın yakınları ve avukatları katıldı. Önder, savunmasında yaşananlar için üzgün olduğunu anlattı. Mahkeme heyeti, Emre Ali Önder'in cezaevinde yattığı süreyi göz önünde bulundurarak, haftada iki gün polis merkezine imza atma koşulu ve yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak tahliyesine karar verdi.
Bunun üzerine Datça Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Önder için yakalama kararı çıkartıldı. Muğla Adliyesi'ne gelen Önder teslim oldu. Önder, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tutuklu sanık Emre Ali Önder'in 11 Temmuz'da ikinci duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanık Önder'e 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası verdi.
ACILI BABA SABAH'A KONUŞTU
Milli basketbolcunun babası İlhan Karaman SABAH'a konuştu. Acılı baba İlhan Karaman, "Oğlumun ölümünün üzerinden 1 yıl geçti. Sanki daha dün gibi. 1 yıl bana 10 yıl gibi geldi. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Çok zor bir sene oldu. Oğlumun hasreti ilk günkü gibi. Bir baba olarak kolay bir durum değil. Allah kimseye yaşatmasın. Her gün oğlumun kabrini ziyaret ediyorum. Her gün ağlıyorum. Onun işin sürekli dua ediyorum. Elden başka bir şey gelmiyor. Hasretimi mezarını her gün ziyaret ederek bir nebze olsun dindiriyorum" dedi.
TEKİRDAĞ'DA SPOR OKULUNA OĞLUMUN ADI VERİLDİ, GURUR DUYDUM
Tekirdağ'da yaşayan baba İlhan Karaman, "Sağolsunlar maç için ilimize gelen basketbolcular beni de ziyaret ediyorlar. Halimi hatrımı soruyorlar. İlkan'ın seveni çok" dedi. İlkan'ın bugüne kadar hiç rüyasına girmediğini belirten İlhan Karaman, "Ben bunu din adamlarına da sordum. Daha fazla üzülmeyeyim diye benim rüyama girmediğini söylediler. Oğlumun mutlu olduğunu söylediler. Rabbim mekanını cennet eylesin etsin inşallah. Burada kendi imkanımızla mevlütünü yapacağız. Dua edeceğiz. Spor okulu hayali vardı.
Tekirdağ'da kurulan bir spor okuluna oğlumun ismi verildi. Bu benim için çok gurur verici bir olay. İzmir'den beni telefonla aradılar izin istediler. Oğlumun ismini bir spor okuluna vermek istediklerini söylediler. Ben de onay verdim.
Yakında İzmir'deki spor okuluna da oğlumun ismi verilecek. Oğlum iş hayatına atılmak istiyordu. Basketbolcular için eşofman üretmek istiyorum kısmet olmadı. Hatta bunun için numunelerini bile çıkartmıştı" şeklinde konuştu.