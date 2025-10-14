Ölüdeniz’de ekim ayı bereketi

TÜRKİYE'NİN büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkili olmaya başlarken Fethiye Ölüdeniz'de yazdan kalma günler sürüyor. Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, "Bu ay sonuna kadar Ölüdeniz'de yüzde 75 doluluk var. Turistler bölgemizdeki sıcak ve güneşli havanın tadını çıkarıyor, Ölüdeniz'de yaz devam ediyor" ifadelerini kullandı. Daha çok İngiliz, Rus ve Ukrayna turistlerin yer aldığı Ölüdeniz plajlarında 'sarı yaz' yoğunluğu yaşanıyor. Gün boyu güneş ve denizin keyfini çıkaran tatilciler, su sporlarının yanı sıra yamaç paraşütü ile Babadağ'dan uçarak adrenalin depoluyor.