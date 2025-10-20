Muğla'da İsraf müzesinde başa sarıldı

ELEŞTİRİLMİŞTİ Yeni Asır'ın daha önce 'İsraf müzesi', 'Muğlalıların parasına yine yazık oldu' ve 'İsraf müzesinde skandallar yumağı' başlıklarıyla manşetten okurlarına duyurduğu Muğla'daki Bölge Müzesi inşaatının yüzde 90'ı tamamlanmışken, sözleşmenin feshedilerek kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı iddia edildi. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Osman Gürün tarafından 31 Mart seçimleri öncesi "Cengiz Bektaş Kent Belleği ve Kültür Merkezi" adıyla açılışı gerçekleştirilen, seçimin ardından yeni başkan Ahmet Aras tarafından Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Muğla Planlama Ajansı'na (MUPA) tahsis edilen İsraf Müzesi'nin yeniden "Cengiz Bektaş Kent Belleği ve Bölge Müzesi" adıyla 8 ay içinde hizmete açılacağı açıklandı. Dönemin AK Parti Milletvekili Yelda Erol Gökcan projeyi "Müzemi, kent belleği mi, cami mi, hamam mı?" ve "Sorumsuzluk, beceriksizlik, iş bilmezlik, savurganlık ve vizyonsuzluk eşittir CHP" diyerek eleştirmişti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

YARGIYA TAŞINDI

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işin feshi sonrası 12 milyon lirası yüklenici firmaya ödendi ve adı 'Kent Belleği' olarak değiştirildi. Fesih olmasa 2-3 ay içinde 2 milyon 277 bin lira ödenerek bitecek olan işte, firma konuyu yargıya taşıdı. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün büyük eleştiriler aldığı inşaatın Proje Müdürü Ertuğrul Turan'ın Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, fesihin ardından 11.05.2022'deki birinci ihalenin teklif vermeye davet edilen aday sayısının 5'ten az olması nedeniyle iptal edildiğini belirtmiş, 13.06.2022'deki ikinci ihalede de istekli çıkmaması nedeniyle iptal edildiğini söylemişti. Turan, "24.10.2022'de dördüncü kez yapılan ihalede yaklaşık maliyeti 28 milyon 745 bin 148,10 lira olarak düzenlenen teklif, 98 milyon 434 bin lira ile yüzde 242,44 yüksek verildiğinden reddedildi ve iptal edildi. Düşük teklif veren üç firmanın ortak girişimi ihaleden elendi ve Fatih Şahinoğlu firmasına 35 milyon 970 bin lira tutarındaki yüksek verilen teklif uygun bulundu. İlk ihalede kalan işler yaklaşık 2 milyonken işin neden tamamlatılmadığı, Muğlalıların cebinden çıkan paranın kamu zararının hesabının kimden sorulması gerektiği açıklanmaya mecburdur" ifadelerini kullandı.