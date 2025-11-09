Bodrum’un derdi de borcu da bitmedi

CHP'Lİ Bodrum Belediyesi, ilçedeki altyapı sorunlarına çözüm bulamazken, borçlarını da ödeyemiyor. Bodrum Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Heredot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin SGK borçlarının taşınmaz devriyle ödenmesine ilişkin karar oy çokluğuyla kabul edildi.
"BU SATIŞ DEĞİL MAHSUPLAŞMA"
Karara göre 30 taşınmaz 2,4 milyar liralık SGK borcunun 242 milyon lirasını ödemek üzere SGK'ya devredildi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi'nin toplam borcunun 4.4 milyar lira olduğunu belirterek, bunun 2.4 milyar lirasının SGK'ya, 1.4 milyar lirasının vergi dairesine, geri kalan 270 milyon lirasının piyasa borcu olduğunu, kalan 450 milyon liranın ise personelin özlük haklarından doğan borçlar olduğunu açıkladı.
Göreve geldiklerinden bu yana ciddi tasarruf yapmaya çalıştıklarına dikkati çeken Başkan Tamer Mandalinci, borç yükünü ve gelir-gider dengesini değerlendirdi.
Piyasa borçlarını 800 milyondan 200 milyona kadar indirdiğini dile getiren Mandalinci, "Yapılandırmalarımızı ödüyoruz ancak maalesef ki carilerimizde herhangi bir ödeme yapamıyoruz. Devletimizden 203 bin nüfusa karşılık her ay 55 milyon TL gibi bir ödenek alıyoruz ancak personel maaşları ve diğer giderlerle aylık 200 milyon TL ödeme yükümlülüğümüz var. SGK'ya olan 2,4 milyar TL'lik borcumuz, aylık 40 milyon TL faiz yükü oluşturuyor. Bu işlem bir satış değil devletimize olan borcun mahsuplaşmasıdır" dedi.