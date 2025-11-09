Bodrum’un derdi de borcu da bitmedi

Piyasa borçlarını 800 milyondan 200 milyona kadar indirdiğini dile getiren Mandalinci, "Yapılandırmalarımızı ödüyoruz ancak maalesef ki carilerimizde herhangi bir ödeme yapamıyoruz. Devletimizden 203 bin nüfusa karşılık her ay 55 milyon TL gibi bir ödenek alıyoruz ancak personel maaşları ve diğer giderlerle aylık 200 milyon TL ödeme yükümlülüğümüz var. SGK'ya olan 2,4 milyar TL'lik borcumuz, aylık 40 milyon TL faiz yükü oluşturuyor. Bu işlem bir satış değil devletimize olan borcun mahsuplaşmasıdır" dedi.

