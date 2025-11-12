  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Muğla'da ortalık cehenneme döndü! Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

Muğla'da ortalık cehenneme döndü! Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

Muğla Menteşe'de bir yolcu minibüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tarafından şarampole devrildi. Kazada 15 kişi yaralanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Menteşe'nin Devrant mevkisinde meydana geldi. Menteşe'den Köyceğiz ilçesine seyir halinde olan 48 HO 7529 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsü Engin Şaylan'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 15 yaralı, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA