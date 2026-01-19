Muğla’da kulaç atarak kuraklığa dikkat çektiler

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen sporcuları aynı parkurda buluşturdu. "Her Kulaç Kuraklığa İlaç" mottosuyla gerçekleştirilen organizasyon, iklim değişikliği ve kuraklık sorununa dikkat çekerek anlamlı bir mesaj verdi. Türkiye'nin kış aylarında düzenli olarak yapılan ilk açık deniz kış yüzme maratonu olma özelliğini taşıyan etkinliğe 506 sporcu katıldı. Maratona Türkiye'nin pek çok ilinden sporcular katılırken, Yunanistan, İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, ABD, İngiltere, Azerbaycan, Suriye, Kırgızistan, Rusya ve İspanya başta olmak üzere 11 farklı ülkeden 28 yabancı uyruklu yüzücü de Datça'da kulaç attı.

'SORUMLULUK ALACAĞIZ'

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, "Kuraklık bölgemizin en kritik gündemlerinden biri. Biz de iş dünyası olarak sürdürülebilirlik, su verimliliği ve çevre duyarlılığı konusunda sorumluluk almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.