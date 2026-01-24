Adnan Oktar suç örgütünün kilit ismi Muğla’da yakalandı

ADNAN Oktar suç örgütünün yöneticilerinden Serdar Dayanık yurt dışına kaçarken Muğla'da yakalandı. Dayanak'ın bir avukatlık bürosunda uzun süredir saklandığı öğrenildi. Serdar Dayanık hakkında verilen cezaların boyutu ise dikkat çekiyor. Yargı süreçleri sonucunda Dayanık'ın, 150 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi. Bu cezaların; nitelikli cinsel saldırı, cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı gibi ağır suçlardan oluştuğu kaydedildi. Yetkililer, Dayanık'ın özellikle örgüt içindeki konumu nedeniyle uzun süredir firari olarak arandığını ve yakalanmasının, Adnan Oktar yapılanmasına yönelik soruşturmalarda önemli bir adım olduğunu vurguladı.