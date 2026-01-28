İngiliz turist pansiyonda ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir pansiyonda konaklayan İngiltere vatandaşı Gary Mark Aldridge (66) odasında ölü bulundu. Karagözler Mahallesi 26'ncı sokak üzerindeki bir pansiyonda meydana gelen olayda Gary Mark Aldridge'den haber alamayan görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Odaya giren ekipler, Aldridge'i hareketsiz yatar halde buldu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aldridge'in öldüğü belirlendi. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen Aldridge'in cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aldridge'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.