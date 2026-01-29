Muğla’da yollar göle döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sebebiyle kentin birçok noktasında dereler taşarken, yollar da göle döndü.

Akbük Koyu'nda 2 gündür etkili olan şiddetli sağanak ve lodos sonucu yükselen dalgalar sahil şeridi ile işletmeler arasındaki araç yolunu kapladı. Menteşe ilçesinde sağanak yağış iki gündür etkisini sürdürürken, Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Marmaris'te yağışlar, özellikle ilçenin kırsal mahallerini vurdu, Turunç Mahallesi Dereözü mevkisinde bir araç yolda kaldı, dağlardan akan çamur ve kaya parçaları yolları kapattı.