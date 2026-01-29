Selden ağaç dalına tutunarak kurtuldu

Muğla'nın Datça ilçesinde aracıyla taşan dereden geçmeye çalıştığı esnada sele kapılan ve aracından çıkmayı başararak bir ağaç dalına tutunan adam, sağ olarak bulundu. Olay, Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ural, aracıyla bölgedeki arazine gezmeye gitti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Havanın kötüleşmesiyle geri dönemek isteyen Ahmet Ural, aşırı yağış nedeniyle taşan dereden geçerken aracıyla sele kapıldı. Aracıyla birlikte sürüklenmeye başlayan talihsiz adam, ilk fırsatta yeğeni ve eşini arayarak sele kapıldığını, yardım göndermelerini istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, aracı buldu. Ahmet Ural'ın araçta olmaması üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda Ural, dere kenarında bir ağacın dalına tutunmuş olarak bulundu. Sağ olarak bulunan adam, olay yerindeki ilk kontrolünün ardından hipotermi riski dolayısıyla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.