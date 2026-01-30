Muğla'da Birkan alkollü sürücünün kurbanı oldu

Muğla'da yürek yakan bir kaza meydana geldi. Kaza, 25 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında, Dalaman ilçesinde gerçekleşti. Kaan Furkan Karabulut'un (23) kullandığı 48 HM 546 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Birkan Çillimoğlu'na çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.