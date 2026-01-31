Mahkumiyet kararı bulunan CHP’li başkana mazbata şoku

Muğla'da CHP Ortaca İlçe Başkanlığı 39. Olağan Kongresi'ni kazanan Mehmet Güzel hakkında, bir partili tarafından Ortaca İlçe Seçim Kurulu'na başvurularak mazbatasının geri alınması talep edildi. İlçe Seçim Kurulu'na sunulan dilekçede; Mehmet Güzel hakkında Ortaca 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve kesinleştiği belirtilen bir mahkûmiyet kararı bulunduğu, bu karar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca "siyasi parti tüzel kişiliğinde yöneticilik yapamayacağı" ileri sürüldü.

Dilekçede ayrıca, söz konusu durumun ilçe başkanlığı görevine aday olmasına ve seçilmesine engel teşkil ettiği savunuldu. Başvuruda, Güzel'in memnu haklarının iade edilmediği belirtilerek, bu nedenle ilçe başkanlığı mazbatasının iptal edilmesi ve gerekli işlemlerin yapılması talep edildi.