MUSKİ’nin dev içme suyu yatırımları için 6.2 milyar TL’lik finansman onayı

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ekinanbarı Desalinasyon Tesisi ile ilgili projeler 2026 Kamu Yatırım Programı'na dahil edildi. Böylece dev projelerin hayata geçirilmesi için dış finansmanın kullanılması da onaylandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla için hayati önem taşıyan bu iki dev projenin yatırım programına alınmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

PROGRAMA ALINMASI ŞART

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından kentin su sorunlarını tamamen çözebilmek ve modern bir altyapı inşa etmek amacıyla hazırlanan Milas'ın 11 Mahallesi ve Bodrum'a ilave su sağlayacak Ekinanbarı Desalinasyon Tesisi ile Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerimizdeki kayıp kaçakların ortadan kaldırılması projesine Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alındı. Her geçen gün azalan içme suyu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve altyapı sistemlerinin güçlendirilerek suyun korunması adına projeler geliştiren MUSKİ Genel Müdürlüğü bu çalışmaların meyvelerini topluyor. Özellikle Bodrum'da yaşanan su sıkıntılarını ortadan kaldırmak için Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerimizdeki içme suyu hatlarında meydana gelen su kaybını önlemek adına yoğun mesai harcayan ekipler bir yandan da bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik dış finansman kaynakları buluyor.

EN BÜYÜK TESİS

Bu çalışmalar doğrultusunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) ve farklı kredi kuruluşlarından yaklaşık 6 milyar 200 milyon TL kullanılabilecek. MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Ekinanbarı Desalinasyon Tesisi ile yılda yaklaşık 20 milyon metreküp içme ve kullanma suyu elde edilecek. Gelişmiş arıtma teknolojileriyle donatılacak tesiste, yüzey suyundan sağlanacak ham su; fiziksel ve kimyasal işlemlerin ardından ileri arıtma ve dezenfeksiyon süreçlerinden geçirilecek. Böylece yüksek kalite standartlarında, sağlıklı ve güvenli içme suyu üretimi sağlanacak. Projede; su alma yapısından ters ozmoz (süzme) ve remineralizasyon (minerallerin geri kazandırılması) ünitelerine, temiz su depolarından iletim hatlarına kadar uzanan kapsamlı bir teknik altyapı bulunacak. MUSKİ tarafından hayata geçirilecek bu yatırım sayesinde, Bodrum'un artan nüfusu ve yoğun turizm hareketliliğine bağlı su ihtiyacı sürdürülebilir şekilde karşılanabilecek.

'ŞEHRİMİZİN GELECEĞİNİ GARANTİYE ALIYORUZ'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras , içme suyu çalışmalarının Muğla'nın geleceği açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Aras, iki önemli projenin 2026 yılı Kamu Yatırım Programı'na alındığı müjdesini vererek, "Muğla'mızın içme suyu altyapısını yenilemek, kayıp-kaçak oranlarını düşürerek gittikçe azalan su kaynaklarımızı korumak bizim en büyük önceliğimiz. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına içme suyu altyapımızın yenilenmesine yönelik kredi sağlamaları yönünde başvurumuz oldu. Onlar da projelerimizi inceledi ve uygulanabilirliğine karar vererek saha ziyaretlerine başladılar. Bu projemizin ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca kabul görmesi ve yatırım programına alınması sayesinde farklı kredilerle birlikte yaklaşık 6 milyar 200 milyon TL finansman sağladık" ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Aras, "Bu şekilde hem Ekinanbarı Desalinasyon projesi ile de Bodrum'a ve Milas'ın 11 mahallesine önemli bir su kaynağı sağlayacağız hem de Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'daki kayıp kaçakların önüne geçeceğiz. Projelerin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanıp 2026 Kamu Yatırım Programı'na alınmasına onay veren Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel'e teşekkür ediyoruz" dedi.