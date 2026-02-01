  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Marmaris'te iş yerleri su altında kaldı!

Marmaris'te iş yerleri su altında kaldı!

Son dakika haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan yağış sonrasında kuvvetli lodos büyük dalgalara neden oldu. Bazı işletmeler su altında kaldı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Marmaris’te iş yerleri su altında kaldı!

Son dakika haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan yağış sonrasında kuvvetli lodos büyük dalgalara neden oldu. Bazı iş yerleri su altında kaldı. İşte o görüntüler...

Marmaris’te iş yerleri su altında kaldı!

Meteoroloji yetkililerinden açıklamasının ardından, Marmaris ilçesinde sahilde rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaştı. Kıyı ve limanlarda yüksek dalgalara neden olan lodos fırtınasının etkisiyle bazı işletmelere kadar deniz suyu ulaştı. Sahillerdeki işletmelerin sandalye, masa ve tentelerinin kuvvetli rüzgardan etkilendiği görüldü. İşletme sahipleri iş yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Marmaris'te kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA