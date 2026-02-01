Marmaris’te iş yerleri su altında kaldı!

Son dakika haberleri... Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan yağış sonrasında kuvvetli lodos büyük dalgalara neden oldu. Bazı iş yerleri su altında kaldı. İşte o görüntüler...

Meteoroloji yetkililerinden açıklamasının ardından, Marmaris ilçesinde sahilde rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaştı. Kıyı ve limanlarda yüksek dalgalara neden olan lodos fırtınasının etkisiyle bazı işletmelere kadar deniz suyu ulaştı. Sahillerdeki işletmelerin sandalye, masa ve tentelerinin kuvvetli rüzgardan etkilendiği görüldü. İşletme sahipleri iş yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Marmaris'te kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.