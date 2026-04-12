Çuval cinayetinde mahkeme sanıklara acımadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanda çuvalda cesedi bulunan emlak ve oto kiralama işiyle uğraşan Ümit Erol'un (50) öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Burak A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuklu sanık Hasan Tahsin A, tutuksuz sanıklar Fatma Nihal K, Sinan E, Tevfik Bülent S. ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

TAHLİYE TALEP ETTİLER

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek beraat ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Burak A. ve Hasan Tahsin A'yı indirim uygulamadan, "Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Ayrıca tutuksuz sanıklar Aybars Talu S, Erkan D, Sinan E. ve Tevfik Bülent S'ye ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 10'ar ay hapis verdi.Sanıklar Fatma Nihal K. ile Gökhan İ. ise beraat etti.