Sahte bungalov şebekesi çökertildi

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesi merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tatil planı yapan vatandaşları hedef alan "sahte bungalov" dolandırıcılarına yönelik emniyet güçleri geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 8 şahıs gözaltına alınarak Marmaris'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.