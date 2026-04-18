Marmaris’te anında müdahale

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi'nde bulunan ilköğretim okuluna yönelik sosyal medyada paylaşılan tehdit içerikli mesaj üzerine güvenlik birimleri harekete geçti. "Siz bekleyin, sıra size de gelecek. Önleminizi alın Hisarönü okulu" şeklindeki paylaşım ihbar kabul edilerek ilgili birimler tarafından değerlendirmeye alındı. Mesajın ardından jandarma ekipleri kısa sürede okul çevresine intikal ederek güvenlik önlemlerini artırdı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çok yönlü devam ediyor.