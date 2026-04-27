Mahkeme kadın katiline acımadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski eşi Hüsne Topal'ı (39) tabancayla vurarak öldüren Hacı Ömer Alçı'nın (46) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, "Sanığın suçtan kurtulmaya ya da cezasında indirim elde etmeye yönelik olduğu değerlendirilen delillerle uyumsuz beyanlarına itibar edilmeyerek hükümde belirtilen şekilde mahkumiyetine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Nisan'da davanın 6'ncı ve karar duruşması görüldü. Mütalaaya ilişkin son sözleri sorulan sanık Hacı Ömer Alçı, "Öldürme kastım olmadı, çok pişmanım. Ben zaten yaşamıyorum" dedi. Mahkeme ayrıca Alçı'ya takdir indirimi başta olmak üzere cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Kararda, "Sanığın suçtan kurtulmaya ya da cezasında indirim elde etmeye yönelik olduğu değerlendirilen delillerle uyumsuz beyanlarına itibar edilmeyerek hükümde belirtilen şekilde mahkumiyetine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Alçı'nın duruşmadaki tutum ve davranışları ile olay sonrası kaçma girişimi birlikte değerlendirilerek, pişmanlık duyduğuna dair vicdani kanaat oluşmadığı kaydedildi.