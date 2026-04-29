Başkana saldıran 3 kişi tutuklandı

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.K., V.K. ve A.K., emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Silahlı saldırı, cuma günü saat Haluk Laçin'in Datça'daki ofisinde meydana gelmişti.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ofise gelen ve para talebinde bulunan iki kişi, yaşanan tartışmanın ardından E.K., silahla Laçin'e ateş etmişti. Saldırının ardından olay yerinden motosikletle kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen V.K. ve A.K. da gözaltına alınmıştı. Bacağından yaralanan Haluk Laçin'e ilk müdahale Datça Devlet Hastanesi'nde yapılmış, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Laçin'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.