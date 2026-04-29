Dev kruvaziyer Marmaris’e 3 bin 280 turist getirdi

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesini, Panama bayraklı lüks kruvaziyer ile gelen 3 bin 280 turist ziyaret etti. Kuşadası Limanı'ndan gelen 333 metre uzunluğundaki gemide, 3 bin 280 yolcu ve 1520 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos Turu ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı. Gemi, gece saatlerinde demir alarak İtalya'nın Napoli Limanı'na hareket etti.