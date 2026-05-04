Bakanlıktan Bodrum ve Antalya'da denize sıfır turizm hamlesi OSMAN AKÇA









KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Bodrum ve Antalya'daki kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisi için yeni bir duyuru yayımladı. Düzenlemenin, özellikle VIP ve üst segment konaklama tesislerinin artırılmasını hedeflediği belirtildi.

Bodrum'un Göl ve Kızılağaç mahalleleri ile Antalya'daki sahil ilçelerinde yer alan ve denize sıfır konumda bulunan araziler, lüks turizm yatırımları açısından öne çıkıyor. Ultra her şey dahil tesisler, resort oteller ve özel plaj konseptli projelerin bu alanlara yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.