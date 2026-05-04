Muğla’da polisten kaçış faciayla sonuçlandı

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesine bağlı Kocabel mevkiinde polisin dur ihtarına uymayan ve kaçan motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Efecan B. direksiyon hakimiyetine kaybederek düşmesi sonrası yaşamını yitirdi. 17 yaşında olduğu ve ehliyetsiz şekilde motosiklet kullandığı ileri sürülen Efecan B., polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa sürede kovalamacaya dönüşen olayda, genç sürücü motosikletinin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Efecan B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden gencin ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi.