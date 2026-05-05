Muğla'da mucize kurtuluş! Sürücü burnu bile kanamadan çıktı...

Beton mikserinin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak yolun tamamen trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan, mikserin devrilmesi sırasında sürtünmeye bağlı olarak çıkan kıvılcımlar kısa süreli alevlenmeye neden oldu. Olay yerine sevk edilen orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yola dökülen betonun temizlenmesi için de çalışma yapılacağı belirtildi.

