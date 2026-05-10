Refüje çarpan aracın sürücüsü öldü

FETHİYE-GÖCEK çevre yolu İnlice Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü 42 yaşındaki Suat Koca yaşamını yitirdi. Çevre yolunda seyir halinde olan Koca idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç refüje çarparak durabildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Koca'nın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerinin inceleme başlatıldı.