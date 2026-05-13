Muğla’da akıllara durgunluk veren kaza! Ok gibi bariyerlere saplanan araçtan sağ çıktı!

Kaza, saat 11.30 sıralarında Konacık Mahallesi yeni hastane yolunda meydana geldi. Ömer Özdemir'in kontrolünü yitirdiği 26 EF 204 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin tavanı ezilirken, sürücü Özdemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özdemir, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Ömer Özdemir, kaza anında araçta yalnız olduğunu belirtip, "Önünde konvoy halinde araçlar vardı. Onlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdım, araç savruldu" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.