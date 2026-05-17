Bodrum’da inşaat yasağı başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte inşaat yasakları bugün itibarıyla devreye girdi.

Yaz sezonunda oluşabilecek gürültü ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başlatılan uygulamayla birlikte Bodrum'da beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve iş makineleri de sessizliğe büründü. Yetkililer, denetimlerin yaz boyunca aralıksız süreceğini vurgulayarak işletmeler ve vatandaşlardan kurallara hassasiyetle uyulmasını istedi.

İnşaat yasağına uymayanlara ağır para cezaları verileceği belirtildi. Turizmciler ise yasağın yalnızca bu sezonu değil, gelecek yılların turizm hareketliliğini de doğrudan etkilediğine dikkat çekti. TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ender Kantarmış, sezonun başlamasıyla birlikte Bodrum'un artık turist ağırlamaya başladığını belirterek şunları söyledi: "İnşallah bugünden itibaren yollarımızda inşaat arabaları, palet arabaları görmeyiz. Çünkü uçaklar inmeye başladı, sezon başladı. Bundan sonra inşallah inşaatçılık olmaz ve biz bunları da görmek istemiyoruz. Çünkü gelen misafir bunları gördüğü zaman sadece 2026'yı değil, 2027'yi de etkileyen bir sıkıntı oluşuyor. İnşaat firmalarımız da inşallah buna dikkat ederler."