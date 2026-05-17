Daltonlar suç örgütüne muğla merkezli operasyon

Muğla Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "Daltonlar" suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerce "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "nitelikli yağma", "silahla mala zarar verme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehdit" suçları kapsamında Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Antalya ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suç unsurları ele geçirildi. 12 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 10'u çıkardıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.