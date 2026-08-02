Bodrum'da romantik tatil: Özcan Deniz eşi Samar Dadgar'a güvenlik kamerasından aşkını ilan etti!

'Sevdanın Rengi' 'Derin Duygular' 'Dön Desem' ve 'Nasip Değilmiş' şarkılarıyla bir döneme damga vuran Özcan Deniz İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. Son dönemde ailesiyle yaşadığı gelişmeler ve gündeme gelen hukuki konularla adından söz ettiren Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, Bodrum tatilinde görüntülenmişti.
Gümüşlük'te bir plajda objektiflere takılan Dadgar, Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden olan oğlu Kuzey ile keyifli vakit geçirdi. Bir süre Kuzey'le denizde zaman geçiren ünlü modacı, gün boyunca onunla yakından ilgilenmişti. Sıcak havaya rağmen uzun süre denize girmeyi tercih etmeyen Dadgar, tatil gününü Kuzey'e ayırmıştı.
YENİ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLDU
Daha önce Bodrum tatiliyle gündem olan Samar adgar, bu kez yeni paylaşımıyla gündeme oturdu.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN AŞK GÖRÜNTÜLERİ
Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz'in güvenlik kamerasına yansıyan aşk dolu görüntülerini paylaştı. Dışarı çıkmaya hazırlanan şarkıcı Özcan Deniz, kamera aracılığıyla eşine dışarı çıktığını dile getirdi. Ardından ünlü şarkıcı eşine el sallayıp öpücükler yolladı. Ayrıca Özcan Deniz, eşine kalp yollamayı da ihmal etmedi.