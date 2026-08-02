Haberler Muğla Bodrum'da romantik tatil: Özcan Deniz eşi Samar Dadgar'a güvenlik kamerasından aşkını ilan etti! Bodrum'da romantik tatil: Özcan Deniz eşi Samar Dadgar'a güvenlik kamerasından aşkını ilan etti! Bodrum tatillerine devam eden ünlü sanatçı Özcan Deniz, evden ayrıldığı sırada güvenlik kamerasının önüne geçerek eşi Samar Dadgar'a duygu dolu sözlerle seslendi. SABAH













'Sevdanın Rengi' 'Derin Duygular' 'Dön Desem' ve 'Nasip Değilmiş' şarkılarıyla bir döneme damga vuran Özcan Deniz İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile nikah masasına oturmuştu. Son dönemde ailesiyle yaşadığı gelişmeler ve gündeme gelen hukuki konularla adından söz ettiren Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, Bodrum tatilinde görüntülenmişti.





Gümüşlük'te bir plajda objektiflere takılan Dadgar, Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden olan oğlu Kuzey ile keyifli vakit geçirdi. Bir süre Kuzey'le denizde zaman geçiren ünlü modacı, gün boyunca onunla yakından ilgilenmişti. Sıcak havaya rağmen uzun süre denize girmeyi tercih etmeyen Dadgar, tatil gününü Kuzey'e ayırmıştı.