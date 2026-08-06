Haberler Muğla Bodrum'da dondurma fiyatları cep yakıyor! Aynı ilçede iki farklı fiyat! Bodrum'da dondurma fiyatları cep yakıyor! Aynı ilçede iki farklı fiyat! Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da yaz sezonu hareketliliği tüm hızıyla devam ederken, tatilcilerin gözde serinleme tercihi olan dondurma fiyatları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Bodrum'da dondurma fiyatları topu 50 liradan başlayıp, 400 liraya kadar çıkıyor. Aynı ilçede iki uç noktada olan dondurma fiyatları tartışma konusu olurken işletmecilerin yaptığı 'pahalıysa oradan almak zorunda değilsiniz' yorumu dikkat çekti. DHA









Bodrum'da turizm hareketliliği devam ediyor. İlçe genelinde hizmet veren işletmelerde dondurma fiyatlarının bölgesel olarak farklılık gösterdiği görüldü. Bodrum merkezde bir top dondurmanın fiyatı 100 TL seviyesindeyken, Turgutreis'te dondurma fiyatları 50 ile 75 TL arasında değişiklik gösteriyor. İlçenin bir diğer popüler noktası olan Bitez'de dondurmanın topu 90 TL'den alıcı buluyor. Yalıkavak marinada ise bir top dondurma 400 lira. Bölgedeki fiyat farklılıklarına ilişkin değerlendirmede bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, turizmciler ve dondurmacı esnafı, fiyatların satış yapılan noktalara ve lokasyona göre değiştiğini vurguladı.

'PAHALIYSA ORADAN ALMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ' Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, "Üyemiz bize geliyor örneğin 'Dondurmanın topunu 400 liraya satacağım' diyor. Biz de bunu serbest piyasa ekonomisi yönünden onaylıyoruz. Eğer 400 liranın üzerine çıkarsa ticaret il müdürlüğü, belediye ve biz de ceza verebiliriz. 400 lira fiyat almış ve bu fiyata da satmışsa ceza yememesi lazım. Bodrum'da 100 liraya, Turgutreis'te 50 ve 75 liraya da dondurma var. Burada yanlış bir algı var. Dondurmanın topu 350, 400 ve 500 lira olabilir. Pahalıysa oradan almak zorunda değilsiniz. Yan tarafta 200 lira ise oradan alabilirsiniz. İşletmeler fiyatlarını bize bildirecek, biz de o fiyatları onaylayacağız. Ardından da fiyatlarını müşterinin göreceği bir yere asmak zorundalar, kanun bunu emrediyor" dedi.