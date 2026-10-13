Devler Ligi'nde Barcelona Engeli: Aslan Öne Geçtiği Maçta Mağlup

Sarı-kırmızılı temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta müsabakasında İspanya devi Barcelona ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
BATRAKOV PERDEYİ AÇTI, CANCELO DENGELLEDİ
Karşılaşmaya istekli ve tempolu başlayan Galatasaray, 24. dakikada Aleksey Batrakov'un kaydettiği golle skorda 1-0 öne geçti. Konuk ekip Barcelona, ilk yarının son dakikalarına girilirken 43. dakikada Joao Cancelo ile eşitliği yakaladı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle girdi.
İKİNCİ YARIDA KONTROL KATALANLARDA
Mücadelenin ikinci devresinde hücum hattında etkisini artıran Barcelona, 50. dakikada Fermin Lopez ve 53. dakikada Anthony Gordon'ın peş peşe attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. İspanyol temsilcisi, 65. dakikada Karim Adeyemi'nin golüyle maçın skorunu belirledi: 1-4.
SIRA LILLE DEPLASMANINDA
Bu mağlubiyetin ardından Galatasaray grupta ilk 2 haftayı puan alamadan geride bıraktı. İkinci galibiyetini alan Barcelona ise 6 puana ulaşarak averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Galatasaray, Devler Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak. Barcelona ise dev randevuda PSG deplasmanında puan arayacak.