Devler Ligi'nde Barcelona Engeli: Aslan Öne Geçtiği Maçta Mağlup

Sarı-kırmızılı temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta müsabakasında İspanya devi Barcelona ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.





BATRAKOV PERDEYİ AÇTI, CANCELO DENGELLEDİ

Karşılaşmaya istekli ve tempolu başlayan Galatasaray, 24. dakikada Aleksey Batrakov'un kaydettiği golle skorda 1-0 öne geçti. Konuk ekip Barcelona, ilk yarının son dakikalarına girilirken 43. dakikada Joao Cancelo ile eşitliği yakaladı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle girdi.