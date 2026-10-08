  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla 94 yaşındaki Yakup dede Babadağ'dan uçtu

94 yaşındaki Yakup dede Babadağ'dan uçtu

Almanya'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, hayatında ilk kez yamaç paraşütüyle uçtu. Babadağ'ın 1900 rakımlı pistinden tecrübeli pilot Burak Pınar eşliğinde havalanan Kaya, uçuş sırasında yaşadığı mutluluğu, 'Paraşütü ben idare ediyorum' sözleriyle dile getirdi.

İHA

Giriş Tarihi:

94 yaşındaki Yakup dede Babadağ’dan uçtu

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen 94 yaşındaki Yakup Kaya, Fethiye'nin dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da unutulmaz bir deneyim yaşadı. Babadağ'ın 1900 rakımlı pistinden pilot Burak Pınar eşliğinde havalanan Kaya, gökyüzünde keyifli anlar yaşadı. Uçuş sırasında yaşananlar, paraşütte bulunan aksiyon kamerasıyla kaydedildi. Kalkışın rahat geçtiğini belirten Yakup dede, havada kollarını açarak, "Paraşütü ben idare ediyorum" dedi. Uçuşunu sorunsuz şekilde tamamlayan Kaya, yaşadığı heyecanı çevresindekilerle paylaşarak, "Ömrüm boyunca böyle güzel bir anım olmadı. Kaptan arkadaştan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

94 yaşındaki Yakup dede Babadağ’dan uçtu

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

Tecrübeli yamaç paraşütü pilotu Burak Pınar ise, Yakup dede ile keyifli bir uçuş gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar 94 yaşındaki Yakup dede en yaşlı yamaç paraşütü yapan kişi oldu. Her şey çok güzel geçti" diye konuştu.

94 yaşında ilk kez yamaç paraşütüyle uçan Yakup Kaya, cesaretiyle dikkat çekti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA