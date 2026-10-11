Yaşlı çift traktörün altında can verdi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki Muammer Hilal ile 72 yaşındaki eşi Fikriye Hilal yaşamını yitirdi. Çayboyu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, karı-kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Muammer Hilal'in kullandığı 48 AR 263 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

KEPÇE İLE MÜDAHALE

Devrilen traktörün altında kalan sürücü Muammer Hilal ile traktörde yolcu olarak bulunan eşi Fikriye Hilal, bölgedeki vatandaşların getirdiği kepçe yardımı ile yapılan müdahale sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, iki kişinin traktörün altından çıkarılmış olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, Muammer Hilal ve eşi Fikriye Hilal'in olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.