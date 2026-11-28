Haberler Yaşam Konya'da çeşme başında dehşet! Saldırgana sorulan 'neden bıçakladın?' sorusunun cevabı kan dondurdu! "İçimdeki ses..." Konya'da çeşme başında dehşet! Saldırgana sorulan 'neden bıçakladın?' sorusunun cevabı kan dondurdu! 'İçimdeki ses...' Konya'da çeşmeye su doldurmaya giden 70 yaşındaki kadını bıçaklayarak kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Zanlının emniyetteki kan donduran ifadesi ise duyanların kanını dondurdu. İHA









Olay, geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki evinden tatlı su çeşmesinden su doldurmak için çıkan P.G. (70) isimli kadın, 26 yaşındaki M.H.K. tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralandı.

Şüpheli olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerine yakalandı. Yaşlı kadının tedavisi ise kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Yaşlı kadının bıçaklandığı olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.