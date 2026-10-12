Bodrum’da klasik otomobiller geçidi

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, klasik otomobil tutkusunu bir araya getiren etkinlik kapsamında sezonun kapanışını Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yaptı. Hem tatil yapmak hem de klasik otomobillerini otomobilseverlerle buluşturmak amacıyla İstanbul'dan yola çıkan yaklaşık 120 kişilik grup, Bodrum'a ulaştı. Konakladıkları otelden hareket eden 42 klasik otomobil, Turgutreis yönünde ilerleyerek yaklaşık 5 kilometrelik bir konvoy oluşturdu. Birbirinden farklı tasarımları, dönemlerinin karakteristik çizgileri ve özenle korunan görünümleriyle dikkat çeken klasik otomobiller, Turgutreis güzergâhında ilerlerken vatandaşların ilgisini üzerine topladı. Sahil boyunca yol alan konvoy, bölgedeki yerli ve yabancı turistlere beklenmedik bir nostalji şöleni yaşattı. Bazı vatandaşlar araçları izlemek için dururken bazıları da bu özel anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Yaklaşık 5 kilometrelik konvoyun Turgutreis Meydanı'na ulaşmasıyla etkinliğin en dikkat çekici bölümü başladı. Meydanda bir araya getirilen 42 klasik otomobil, otomobil meraklılarının beğenisine sunuldu. Geçmiş yılların otomobil tasarımlarını günümüze taşıyan araçlar, yalnızca otomobil tutkunlarının değil, bölgeden geçen turistlerin de ilgisini çekti.

HER ARABA AYRI ÖYKÜ

1949 ile 1977 model araçlardan oluşan koleksiyon, farklı dönemlerin otomobil anlayışını bir arada görme fırsatı sundu. Kimi otomobillerin özgün tasarımları, kimilerinin ise özenle korunan klasik görünümleri ziyaretçilerin dikkatini çekti. Meydanda sergilenen araçları yakından inceleyen vatandaşlar, otomobillerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılan araç sahipleri de ziyaretçilerin sorularını yanıtlayarak otomobillerin geçmişleri, özellikleri ve bakım süreçleri hakkında bilgi verdi. Klasik otomobillerin yıllar boyunca korunmasının ve çalışır durumda tutulmasının gerektirdiği özen, buluşmanın öne çıkan konuları arasında yer aldı.

150 BİN DOLARLIK ARAÇ

Sergilenen otomobiller arasında yaklaşık 150 bin dolar değerindeki klasik araç da ilgi odağı oldu. Koleksiyondaki diğer otomobillerle birlikte meydanda sergilenen araç, klasik otomobil tutkunlarının dikkatini çekerken ziyaretçiler de otomobilleri yakından inceleme fırsatı buldu. Klasik otomobillerin bir araya geldiği buluşma, Turgutreis Meydanı'nda geçmişin otomobil kültürünü günümüze taşıdı. İstanbul'dan Bodrum'a gelen dernek üyelerinin sezon kapanışı etkinliği, hem katılımcılar için keyifli bir buluşma hem de bölge sakinleri ve tatilciler için nostalji dolu bir gün oldu.