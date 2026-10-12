İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Yarım kalan tek bir proje bırakmayacağım

İzmir'de yerel yönetim ile merkezi hükümet arasında uzun süredir eksikliği hissedilen diyalog kanalları yeniden açılıyor. Bakanlıklarla kurulan temas trafiğini kentin geleceği için tarihi bir fırsat olarak gören İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Şehrin iyiliği ve yatırımların gelmesi adına böyle bir adımı reddetmem mümkün değil" diyerek siyasi ayrışmaları bir kenara bıraktıklarını vurguladı. Masada ise İzmir'in kaderini değiştirecek dev hamleler var. Körfez'in altından geçecek demiryolu projesinden ikinci çevre yoluna, TOKİ iş birliğiyle hız kazanacak kentsel dönüşümden yarım kalan opera binasının tamamlanmasına kadar birçok hayati proje için düğmeye basıldı. Başkan Cemil Tugay, kentin çehresini değiştirecek bu vizyon projeleri ve İzmir'in geleceğine yön verecek stratejik adımları Yeni Asır'a anlattı.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLELERİ İLE GÜVENLİ KONUTLARA KAVUŞACAĞIZ'

İZMİR'İN en hayati meselelerinden biri de kentsel dönüşüm ve deprem riski. Bu konuda nasıl bir strateji izleyeceksiniz?

TÜRKİYE'DE deprem riskini en yüksek hisseden şehirlerden biri İzmir'dir. Ne yazık ki uzun yıllardır bu konuda kayda değer doğru bir adım atılmadı ve TOKİ'yi İzmir'e sokmam anlayışıyla hareket edildi. Bu kafayla hiçbir sorunu çözemeyiz. Siyasi değerlendirmeleri bir kenara bırakıp şehrin geleceğine bakmalıyız. Şu an hızlı mesafe alabilmek için birkaç noktada çöp bertaraf tesisi kurulması sürecini yoğun bir çabayla yürütüyorum. Ballıkuyu bölgesi Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlıktan yetki aldığı tek yer, oradaki dönüşümü başlattığımızda diğer bölgeler de bunu takip edecek. Ayrıca Aktepe-Emrez, Karabağlar'da 15 mahalleyi kapsayan 440 hektarlık alan, Bayraklı ve Güzeltepe gibi kritik alanlarda dönüşüm süreci yaşanacak. Kooperatiflerle ilgili olarak Örnekköy'de dairelerin bir kısmını teslim ettik, kalanlar bitmek üzere. Uzundere'de süreç hızlı ilerliyor, Gaziemir'de ise ihaleye çıkacağız. Başlattığımız kentsel dönüşüm hamleleriyle bu dönem sonuna kadar binlerce hemşerimizi güvenli konutlara kavuşturmayı hedefliyoruz. Menemen'de 3.100 konutluk sosyal konut projesi ilerliyor. TOKİ'nin de kentte sosyal konut yatırımları var ve rezerv konut ihtiyacını karşılamak adına bu yatırımların artmasını istiyoruz.

KENTİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK PROJELER

İZMİR için düşündüğünüz, kentin çehresini değiştirecek bir imza projeniz olacak mı?

KARŞIYAKA ile Konak arasında Körfez'in altından geçecek demiryolu tüp geçit projesini çok önemsiyorum. Bu hat Üçyol'a bağlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattımız oluşacak ve toplu ulaşımda devrim yaratacaktır. İzmir için hayal ettiğimiz daha pek çok makro proje var.