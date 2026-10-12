İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Yarım kalan tek bir proje bırakmayacağım

İzmir'de yerel yönetim ile merkezi hükümet arasında uzun süredir eksikliği hissedilen diyalog kanalları yeniden açılıyor. Bakanlıklarla kurulan temas trafiğini kentin geleceği için tarihi bir fırsat olarak gören İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Şehrin iyiliği ve yatırımların gelmesi adına böyle bir adımı reddetmem mümkün değil" diyerek siyasi ayrışmaları bir kenara bıraktıklarını vurguladı. Masada ise İzmir'in kaderini değiştirecek dev hamleler var. Körfez'in altından geçecek demiryolu projesinden ikinci çevre yoluna, TOKİ iş birliğiyle hız kazanacak kentsel dönüşümden yarım kalan opera binasının tamamlanmasına kadar birçok hayati proje için düğmeye basıldı. Başkan Cemil Tugay, kentin çehresini değiştirecek bu vizyon projeleri ve İzmir'in geleceğine yön verecek stratejik adımları Yeni Asır'a anlattı.
'KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLELERİ İLE GÜVENLİ KONUTLARA KAVUŞACAĞIZ'
İZMİR'İN en hayati meselelerinden biri de kentsel dönüşüm ve deprem riski. Bu konuda nasıl bir strateji izleyeceksiniz?
TÜRKİYE'DE deprem riskini en yüksek hisseden şehirlerden biri İzmir'dir. Ne yazık ki uzun yıllardır bu konuda kayda değer doğru bir adım atılmadı ve TOKİ'yi İzmir'e sokmam anlayışıyla hareket edildi. Bu kafayla hiçbir sorunu çözemeyiz. Siyasi değerlendirmeleri bir kenara bırakıp şehrin geleceğine bakmalıyız. Şu an hızlı mesafe alabilmek için birkaç noktada çöp bertaraf tesisi kurulması sürecini yoğun bir çabayla yürütüyorum. Ballıkuyu bölgesi Büyükşehir Belediyesi'nin bakanlıktan yetki aldığı tek yer, oradaki dönüşümü başlattığımızda diğer bölgeler de bunu takip edecek. Ayrıca Aktepe-Emrez, Karabağlar'da 15 mahalleyi kapsayan 440 hektarlık alan, Bayraklı ve Güzeltepe gibi kritik alanlarda dönüşüm süreci yaşanacak. Kooperatiflerle ilgili olarak Örnekköy'de dairelerin bir kısmını teslim ettik, kalanlar bitmek üzere. Uzundere'de süreç hızlı ilerliyor, Gaziemir'de ise ihaleye çıkacağız. Başlattığımız kentsel dönüşüm hamleleriyle bu dönem sonuna kadar binlerce hemşerimizi güvenli konutlara kavuşturmayı hedefliyoruz. Menemen'de 3.100 konutluk sosyal konut projesi ilerliyor. TOKİ'nin de kentte sosyal konut yatırımları var ve rezerv konut ihtiyacını karşılamak adına bu yatırımların artmasını istiyoruz.
KENTİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK PROJELER
İZMİR için düşündüğünüz, kentin çehresini değiştirecek bir imza projeniz olacak mı?
KARŞIYAKA ile Konak arasında Körfez'in altından geçecek demiryolu tüp geçit projesini çok önemsiyorum. Bu hat Üçyol'a bağlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattımız oluşacak ve toplu ulaşımda devrim yaratacaktır. İzmir için hayal ettiğimiz daha pek çok makro proje var.
'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'
İKİNCİ çevre yolu, Körfez temizliği ve geçişi acil eylem planı, havaalanı ulaşımını rahatlatacak Fuar İzmir arkasından ve Buca üzerinden geçecek iki yeni yol bağlantısı, spor ve kültür tesisleri ile Basmane gibi tarihi alanların hızlıca revize edilip kente kazandırılması bunlardan bazılarıdır. Siyaset zamanı gelince yapılır, vatandaşımız seçimde değerlendirmesini özgürce yapar. Ben görevde olduğum süre boyunca bu şehre kazandırabileceğimiz maksimum hizmeti getirmek için var gücümle çalışacağım.
'YARIM KALAN OPERA BİNASI TAMAMLANACAK'
YARIM kalan İzmir Opera Binası projesinin akıbeti ne olacak?
OPERA binasını belediye olarak tamamlama hazırlığımız var ve projeyi deniz tarafı ile kara tarafı olmak üzere iki etaba böldük. Mimari projede bazı revizyonlar gerekiyordu, bir kısmını tamamladık, yakın zamanda ihalesine çıkacağız. Ancak sürecin daha hızlı ilerlemesi adına AK Parti Genel Sekreterimiz Eyüp Kadir İnan ile de görüştüğümüz bir alternatif var. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapacağımız ortak protokolle, atıl kalan projeyi kentin hizmetine en hızlı şekilde sunmak için güç birliği yapıyoruz. Amacımız bu yapının bir an önce bitmesidir. İzmir'de hiçbir projeyi yarım bırakmayacağım.
'HÜKÜMETİMİZ İLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ'
Hükümet ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki iletişim İzmir'e nasıl yansıyacak?
Cumhurbaşkanımız bütün bakanlara İzmir ile yakın çalışmaları ve kentin sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri talimatını vermiş. Bunun olumlu etkilerini şimdiden hissediyoruz. Sadece bir günde üç bakanımızla (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı) telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sağlık Bakanımız da beni ziyarete geldi. Ulaştırma Bakanımız, İzmir'in hem şehir içi hem de çevre ilçeleri kapsayan ulaşım projeleri için bir master plan çalışması yürüttüklerini belirtti. Biz de belediye olarak kendi çalışmamızı yapıyoruz.
YATIRIMLAR
En kısa zamanda bir araya gelip daire başkanlarımız ve genel müdürlerimizle İzmir'in tüm projelerini, bizden taleplerini ve birlikte neler yapabileceğimizi masaya yatıracağız. Bu durum İzmir için çok değerli. Daha önce kentimizde böyle bir iş birliği zemini ne zaman yaşandı bilmiyorum. İzmir'in yıllardır beklediği yatırımları hızlandırmak ve kentimize hak ettiği vizyonu kazandırmak için merkezi hükümetimizle tam bir uyum ve kararlılık içinde çalışıyoruz."
Ulaştırma Bakanlığı ile yapacağınız görüşmelerde hangi somut projeler gündemde olacak?
Sayın Bakanımızla Körfez'in altından geçecek demiryolu projesini konuştuk. Kendisi de projeye oldukça olumlu yaklaştı ve teknik bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra İZBAN'da bir türlü aşamadığımız aksaklıkları hızlıca çözüme kavuşturacağız; yeni trenlerin alınması ve ulaşım kalitesinin artırılması için adımlar atılacak. İkinci çevre yolu projesi de çok kısa sürede başlayacak, bunun sözünü aldık. Bu proje aslında yıllar önce başlayabilirdi ancak geçmiş dönem belediye yönetiminin karşı çıkması sebebiyle gecikti. Bugün Altınyol ve mevcut çevre yolundaki trafiği hafifletmenin tek yolu bu projedir.
ORTAK AKIL
Şehrin birçok noktasında bağlantı yolları açmamız gerekiyor; örneğin 12 yıldır bitirilemeyen bir tünel var ve biz göreve geldiğimiz 2 yılda, bizden önceki 10 yılda yapılan işten daha fazlasını kendi imkanlarımızla yaptık. Ayrıca otobüs filomuzu yenilemeyi, troleybüsleri ve yeni tramvay hatlarını şehre kazandırmayı planlıyoruz. Bugün yaşadığımız trafik ve ulaşım sorunu yıllardır birikerek bugüne geldi. Tecrübeli kurumlarla iş birliği ve uyum içinde projeleri masaya yatırıp görev dağılımı yapacak, yola ortak akılla devam edeceğiz.