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Haberler Muğla Müşteriler podyumda

Müşteriler podyumda

ERDOĞAN CANKUŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Müşteriler podyumda

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Paspatur Çarşısı'nda düzenlenen sokak defilesi renkli görüntülere sahne oldu. Bir giyim mağazası sahibinin kendi müşterilerinden oluşan mankenlerle gerçekleştirdiği defile, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Çoğunluğu Fethiye'de yaşayan yabancı uyruklu 9 müşteri, profesyonel mankenleri aratmayan performanslarıyla izleyenlerden beğeni topladı. Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan mağaza sahibi Kemalettin Güler, farklı bir organizasyonla yazlık ürünlerini tanıtmak istediklerini belirtti.

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