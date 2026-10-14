Kelebekler Vadisi’ne cam teras cağrısı

FETHİYE'NİN Faralya Mahallesi sınırlarında bulunan Kelebekler Vadisi, eşsiz doğası ve büyüleyici manzarasıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Vadinin zirveden görülebildiği noktalara gelen ziyaretçiler, bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak ve özçekim yapmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Ancak güzel bir fotoğraf çekme isteği, zaman zaman büyük bir tehlikeye dönüşüyor. Araçlarından inerek kayalık alanlara yönelen bazı ziyaretçiler, herhangi bir güvenlik önleminin bulunmadığı uçurum kenarlarına kadar ilerliyor. Uyarı levhalarını dikkate almayan macera tutkunları, tehlikeli noktalarda fotoğraf çektirirken hayatlarını riske atıyor. Bazı ziyaretçilerin vadiye karadan inmeye çalışması da kaza riskini artırıyor.

LEVHALAR YETMİYOR

FETHİYE İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla tehlikeli güzergâhlara giriş yapılmaması için bölgenin çeşitli noktalarına uyarı levhaları yerleştirdi. Levhalarda "Düşme tehlikesi" ve "Bu alandan sonrası yürüyüşe ve ziyarete kapalıdır" ifadeleri yer alıyor. Buna rağmen bazı ziyaretçilerin uyarıları dikkate almadan uçurum kenarlarına yönelmesi, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması yönündeki talepleri yeniden gündeme getirdi. Geçmiş yıllarda vadide yaşanan kazalar da endişeleri artırırken, mahalle sakinleri turizmin güvenli hale getirilmesi için kalıcı bir çözüm bekliyor.

ACİLEN YAPILMALI

FARALYA Mahallesi Muhtarı Hasan Karaburun, Kelebekler Vadisi'ni izlemek isteyen ziyaretçilerin güvenli bir alanda manzaranın keyfini çıkarabilmesi için uzun süredir cam teras yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Bölgede geçmiş yıllarda zaman zaman üzücü kazaların yaşandığını hatırlatan Karaburun, cam teras projesinin hayata geçirilmesinin hem ziyaretçilerin güvenliği hem de bölge turizmi açısından önemli olduğunu belirtti. Kelebekler Vadisi ve çevresi, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla yerleşik alan dışında kalan bölümleri bakımından "kesin korunacak hassas alan" kapsamına alındı. Daha sonra yargı süreci sonucunda vadinin iç kesimi bu statüden çıkarılırken Faralya Mahallesi'nin yerleşik alanı dışında kalan çevre bölümleri koruma kapsamında kaldı. Bu durumun mahalledeki arazi sahipleri açısından mağduriyet oluşturduğunu savunan Muhtar Karaburun, konunun yeniden değerlendirilmesini istediklerini dile getirdi. Karaburun, "Kelebekler Vadisi'nin içi de kesin korunacak hassas alan kapsamındaydı. Ancak konuyla ilgili 2020-2021 yıllarında yargı süreci yaşandı. Mahkeme kararıyla vadinin içi bu statüden çıkarılırken köyümüzün çevresindeki yerleşim dışı alanlar koruma kapsamında kaldı. Mahallemizdeki arazi sahipleri mağdur durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konuyu yeniden değerlendirerek hakkaniyetli bir çözüm üretmesini istiyoruz" dedi.

YILLARDIR SÜREN TALEP

VADİYİ gören bölgede cam teras yapılmasını uzun yıllardır gündeme getirdiklerini belirten Karaburun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vadiyi gören bölgede kırmızı çizgi olarak belirtilen bir sınır bulunuyor. Biz burada yıllardır cam teras yapılmasını ve güvenli turizm sağlanmasını istiyoruz. Taleplerimizi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesine ilettik. Ancak bölgenin sit alanı olması nedeniyle önceki taleplerimiz hayata geçirilemedi. İnsanların uçurum kenarlarında tehlikeye girmesini istemiyoruz. Yeni bir kaza yaşanmadan bu talebimizin değerlendirilmesini ve uygun bir çözüm bulunmasını bekliyoruz." Faralya sakinleri, doğal güzelliklerin korunarak ziyaretçilerin güvenli şekilde manzaranın keyfini çıkarabileceği bir düzenleme yapılmasını istiyor. Bölge halkına göre, gerekli izinler ve koruma koşulları gözetilerek hayata geçirilecek bir cam teras projesi, hem güvenlik risklerinin azaltılmasına hem de Kelebekler Vadisi turizminin daha kontrollü gelişmesine katkı sağlayabilir.