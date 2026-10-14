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Haberler Muğla Muğla'da yağış ve rüzgar zor anlar yaşattı: Rüzgar 15 metrelik yelkenli tekneyi devirdi!

Muğla'da yağış ve rüzgar zor anlar yaşattı: Rüzgar 15 metrelik yelkenli tekneyi devirdi!

Muğla'nın kıyı ilçelerinde etkili olan olumsuz hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Marmaris'te de etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşattı. Bodrum'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir yelkenli tekne kıyıya sürüklendi

AA

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Muğla’da yağış ve rüzgar zor anlar yaşattı: Rüzgar 15 metrelik yelkenli tekneyi devirdi!

Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgar gece boyunca aralıklarla etkisini gösterdi.

Halatları kopan yaklaşık 15 metrelik yelkenli tekne, denizde bir süre sürüklendikten sonra Kumbahçe Mahallesi sahilinde karaya oturdu.

Sabah saatlerinde sahil şeridinde tekneyi görenler durumu yetkililere bildirdi. Rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından tekneyi kurtarma çalışması başlatılacağı öğrenildi.

Muğla’da yağış ve rüzgar zor anlar yaşattı: Rüzgar 15 metrelik yelkenli tekneyi devirdi!

Marmaris-Datça ve Marmaris-Muğla kara yollarına dağlardan kopan kaya parçaları düştü. Kaya parçaları nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı, Marmaris Bölge Trafik ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Muğla’da yağış ve rüzgar zor anlar yaşattı: Rüzgar 15 metrelik yelkenli tekneyi devirdi!

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sonrası Marmaris Körfezi'nin kıyı kesimlerinin rengi kahverengiye dönüştü.

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