Bodrum’a 277 yolcu, 202 personelle geldi

Bodrum Cruise Port'a saat 08.00'de Santorini Limanı'ndan gelen Star Legend, akşam saat 22.00'de Kuşadası Limanı'na hareket edecek. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu öğrenildi.

Bodrum'a gelen turistler, ilçe merkezinde vakit geçirerek Bodrum Çarşısı'nda alışveriş yaptı. Bazı turistler Bodrum Kalesi'ni ziyaret ederken, bazıları da ilçenin tarihi sokaklarını ve yöresel noktalarını keşfetti. Turistlerin çarşıdaki hareketliliği, kent merkezindeki turizm canlılığına katkı sağladı.