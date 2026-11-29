Yangın, saat 14.00 sıralarında Akseki ilçesi Kepez Mahallesi'nde Zeynep Arslan (66) ve eşi Duran Arslan'ın (69) yaşadığı ahşap çatılı düğmeli evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi ile Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.