Yaşadığı dehşeti anlatan F.A., siparişlerini almak için gittiği sırada kuryenin orada olmasını beklemediğini belirtti. Kadın, "Ürünlerin fotoğrafını çekip bana gönderdi. Fotoğrafta ürünler yerdeydi. Ben de ürünlerin orada kalmasını istemedim. Arka kapıya gittim. Onu orada görünce yemek firmasını arayıp şikayet etmek istedim. Beni sadece köşeye sıkıştırmıştı. Telefonumu 2-3 kez elimden almaya çalıştı. Telefonumu vermek istemedim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Olayın ardından kendisine geldiğinde çevresindeki kişilerin ne söylediğini anlamakta güçlük çektiğini ifade eden F.A., yaşadığı yaralanmaları anlattı.

KIZINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "ANNEM ŞİDDETİN FARKINDA DEĞİL"

Annesinin uğradığı saldırıyı kamuoyuna duyuran 22 yaşındaki E.A. ise görüntüleri izlediğini ancak annesine henüz izletmediğini söyledi.

Olay sırasında annesinin büyük bir şok yaşadığını belirten E.A., "Annem henüz görüntüleri izlemedi. Hala şokun etkisinden çıkabilmiş değil. Nasıl bir şiddete maruz kaldığının farkında değil. Kısa süreli bir hafıza kaybı yaşadı. Olaydan sonra annem beni defalarca aradı. Kendisine ne olduğunu hatırlamadığını, darbedildiğini ve hafızasının yerinde olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.