Antalya'da yaşanan olay, motokurye şiddetini bir kez daha gündeme taşıdı. Muratpaşa ilçesinde mobil uygulama üzerinden market siparişi veren 45 yaşındaki F.A., siparişini teslim almak için gittiği sırada motokuryenin yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılan ve bir süre hafıza kaybı yaşayan kadın hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken, saldırıya uğrayan kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı.
SİPARİŞ TARTIŞMASI ŞİDDETLE SONUÇLANDI
Olay, 27 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Termessos Bulvarı'nda meydana geldi. Mobil uygulama üzerinden market siparişi veren F.A. ile siparişi getiren O.Ü. isimli motokurye arasında adres nedeniyle tartışma yaşandı.
İddiaya göre adresi bulmakta zorlanan kurye, kadınla telefon üzerinden görüştü. Görüşme sırasında kadına küfrettiği öne sürülen kurye, daha sonra siparişleri arka kapıya bıraktığını belirterek F.A.'yı almaya çağırdı.
Siparişlerini teslim almak için arka kapıya giden kadın ile motokurye arasında yeniden gerginlik yaşandı. İddiaya göre kurye, F.A.'yı duvar dibinde köşeye sıkıştırarak yumrukladı. Aldığı darbelerle yere düşen kadın bir süre hareketsiz kaldı. Motokurye ise yerde kalan kadının yanından sipariş poşetlerini alarak motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı.
KADININ BURNUNDA VE ELMACIK KEMİĞİNDE ÇATLAK OLUŞTU
Hastaneye kaldırılan F.A.'nın burnunda ve elmacık kemiğinde çatlak, kafasında ve omzunda doku zedelenmesi tespit edildi. Saldırı sırasında başını yere çarpan kadının kısa süreli hafıza kaybı yaşadığı da öğrenildi.
Tedavisi devam eden F.A., olay öncesinde motokuryenin kendisine telefonda küfrettiğini ve uygulama üzerinden gönderdiği mesajda da "Sen bunu hak ettin" ifadesini kullandığını söyledi.
"TELEFONUMU 2-3 KEZ ELİMDEN ALMAYA ÇALIŞTI"
Yaşadığı dehşeti anlatan F.A., siparişlerini almak için gittiği sırada kuryenin orada olmasını beklemediğini belirtti. Kadın, "Ürünlerin fotoğrafını çekip bana gönderdi. Fotoğrafta ürünler yerdeydi. Ben de ürünlerin orada kalmasını istemedim. Arka kapıya gittim. Onu orada görünce yemek firmasını arayıp şikayet etmek istedim. Beni sadece köşeye sıkıştırmıştı. Telefonumu 2-3 kez elimden almaya çalıştı. Telefonumu vermek istemedim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
Olayın ardından kendisine geldiğinde çevresindeki kişilerin ne söylediğini anlamakta güçlük çektiğini ifade eden F.A., yaşadığı yaralanmaları anlattı.
KIZINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: "ANNEM ŞİDDETİN FARKINDA DEĞİL"
Annesinin uğradığı saldırıyı kamuoyuna duyuran 22 yaşındaki E.A. ise görüntüleri izlediğini ancak annesine henüz izletmediğini söyledi.
Olay sırasında annesinin büyük bir şok yaşadığını belirten E.A., "Annem henüz görüntüleri izlemedi. Hala şokun etkisinden çıkabilmiş değil. Nasıl bir şiddete maruz kaldığının farkında değil. Kısa süreli bir hafıza kaybı yaşadı. Olaydan sonra annem beni defalarca aradı. Kendisine ne olduğunu hatırlamadığını, darbedildiğini ve hafızasının yerinde olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.
ADALET BAKANI GÜRLEK DUYURDU: ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından F.A.'nın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen O.Ü.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de olayla ilgili açıklama yaparak kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesinin olamayacağını vurguladı. Gürlek, adli sürecin titizlikle takip edileceğini belirterek saldırıya uğrayan kadına geçmiş olsun dileklerini iletti.