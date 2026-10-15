Hedef 75 milyonluk defne ihracatı

MUĞLA'NIN Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde defne hasadı ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Muğla genelinde yaklaşık bin 500 dekar alanda yeni defne bahçelerinin oluşturulduğunu belirtti. Baydar, bu alanlardan yıllık yaklaşık Bin 600 ton yaş defne hasat edildiğini ve kilogramı 22 TL'den satılan ürün sayesinde yaklaşık 35 milyon TL gelir elde edildiğini belirtti. Program kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli toplam 36 bin 601 adet tüplü defne fidanı dağıtılacağını belirten Baydar, özellikle kadın üreticilerin üretime katılımının ve istihdamının desteklenmesine öncelik verdiklerini vurguladı. Türkiye'nin dünya defne ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını karşıladığını belirten Baydar, defne ihracatından 2024 yılında 61 milyon dolar, 2025 yılında ise 51 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı.