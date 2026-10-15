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Haberler Muğla İşe gelmeyince gerçek ortaya çıktı: Datça'da kazı ekibinde görevli restoratör evinde ölü bulundu

İşe gelmeyince gerçek ortaya çıktı: Datça'da kazı ekibinde görevli restoratör evinde ölü bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde Knidos Antik Kenti kazı ekibinde restoratör olarak görev yapan Murat Karatağ, evinde ölü bulundu.

İHA

Giriş Tarihi:

İşe gelmeyince gerçek ortaya çıktı: Datça’da kazı ekibinde görevli restoratör evinde ölü bulundu

Olay, Datça ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Knidos Ören Yeri'nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserlerin restorasyonunda görev yapan Murat Karatağ, sabah saatlerinde işe gelmedi. Karatağ'dan haber alamayan arkadaşları, kontrol etmek amacıyla evine gitti. Evinde yapılan kontrolde Karatağ'ın odasında hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karatağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karatağ'ın cenazesi, Datça Belediyesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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