Okyanusun gözleri Bodrum’a demirledi

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi, dün sıra dışı özelliklere sahip iki kruvaziyer gemisini ağırladı. Fransız lüks kruvaziyeri Le Champlain, Bodrum Cruise Port'a ilk kez yanaştı. Fransız mimar Jacques Rougerie tarafından tasarlanan Blue Eye, deniz seviyesinin yaklaşık 2 ila 3 metre altında bulunuyor. Geminin gövdesine yerleştirilen balina gözü biçimindeki iki büyük pencere sayesinde yolcular, su altındaki hareketliliği izleyebiliyor. Salonun su altına yerleştirilen hidrofonları, deniz canlılarının ve su altı ortamının seslerini içeri aktarıyor. Özel koltuklar ise bu sesleri titreşimlere dönüştürerek yolcuların akustik deneyimi fiziksel olarak hissetmesini sağlıyor. Deniz mimarisi ve su altı yapıları üzerine çalışmalarıyla tanınan Rougerie'nin geliştirdiği konsept, yolculara gemiden ayrılmadan deniz altındaki dünyayı gözlemleme fırsatı sunuyor.