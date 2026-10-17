Ahmet Aras CHP’den istifa etti

BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Muğla'dan dün akşam saatlerinde siyaset kulislerini hareketlendiren bir haber geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı yazılı açıklama ile partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini ve görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu.

TARTIŞMANIN KATKISI YOK

Muğla'nın çözüm bekleyen önemli meseleleri olduğunu belirten Aras, şahsı üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların kent için yapılan çalışmaların önüne geçtiğini kaydetti. Aras bu kararı, söz konusu tartışmaların Muğlalılara katkı sağlamadığına inandığı için aldığını vurguladı.