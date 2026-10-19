Bodrum’da 8 işletmeye 3 gün kapatma cezası

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması amacıyla ilçe genelinde market, restoran ve gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son bir ayda yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen 8 işletme hakkında işlem yapıldı. İşletmelere 3 gün süreyle kapatma cezası uygulandı.

2026 yılı içerisinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik 165 işlem gerçekleştirilirken, 607 bin 784 lira idari para cezası kesildi. Genel temizlik ve hijyen şartlarına yönelik denetimlerde ise 203 işlem yapılarak 740 bin 447 lira ceza uygulandı.

Yıl boyunca toplam 368 işlem gerçekleştirilirken, kesilen idari para cezalarının tutarı 1 milyon 348 bin 231 liraya ulaştı. Bodrum Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.