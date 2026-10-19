Son Dakika Muğla’da Deprem: Ege ve Akdeniz sınırında 3.8 büyüklüğünde sarsıntı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Akdeniz açıklarında bir deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesine 290.53 kilometre mesafede gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşlar arasında merak uyandırdı.

DEPREMİN SOK DETAYLARI AÇIKLANDI

AFAD verilerine göre bugün saat 17:30'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.8 (Ml) olarak ölçüldü. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü coordinates olarak 34.21667 Kuzey enlemi ve 26.41167 Doğu boylamı olarak tespit edildi.

Yerleşim yerlerine uzak mesafede gerçekleşen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Bölgedeki sismik hareketlilik anlık olarak takip edilmeye devam ediyor.